Giovane donna rimane con la mano paralizzata dopo aver giocato per una settimana al cellulare

Una donna cinese si è recentemente trovata incapace di usare le dita sulla sua mano destra dopo aver trascorso la sua intera settimana di vacanza giocando con i videogiochi sul suo smartphone.

Secondo quanto riferito, la donna di Changsha, nella provincia cinese di Hunan, ha preso una settimana di ferie dal lavoro e ha trascorso tutto il tempo a giocare sul suo smartphone.

Apparentemente, l’unica volta in cui metteva giù il telefono era quando dormiva.

Dopo alcuni giorni, ha iniziato a provare forti dolori alla mano destra, ma ha comunque continuato a giocare fino a quando le sue dita non sono rimaste bloccate nella posizione in cui teneva lo smartphone, del tutto incapace di muoverle.

Solo a questo punto la donna ha cercato cure mediche, rivolgendosi ad un ospedale locale. Dopo che i medici hanno esaminato la mano deformata del paziente e fatto alcuni test, le hanno diagnosticato una tenosinovite, un’infiammazione della guaina piena di liquido (chiamata sinovia) che circonda i tendini.

La tenosinovite è solitamente causata da un enorme sforzo derivante da un uso eccessivo o ripetitivo di una particolare articolazione, e in questo caso particolare è stato il risultato della donna che stringeva il telefono per molte ore, molti giorni di seguito.

Fortunatamente per la donna, i medici sono stati in grado di curarla e ora sta riacquistando il pieno controllo delle sue dita. I medici hanno avvertito che i sintomi della tenosinovite possono variare caso per caso, e consigliano alle persone che usano molto dai loro smartphone di metterli giù di tanto in tanto e dare alle articolazioni la possibilità di rilassarsi.