E’ caccia al tesoro, 76enne dimentica su un treno un vaso di Picasso dal valore inestimabile

Una vera e propria “caccia al tesoro” quella nata in Germania con il fine di ritrovare un oggetto molto particolare e unico. Quest’ultimo è stato perduto durante un viaggio e numerose persone mirano a ritrovarlo. Il fortunato che riuscirà ad ottenerlo (o che probabilmente lo ha già trafugato), si assicurerà infatti una cospicua somma di denaro. Qual è esattamente la causa che ha scatenato questo trambusto? Si tratta di un soprammobile definito dai migliori intenditori “un capolavoro”.

Lo scopo della ricerca nasconde un fattore molto importante e l’ex proprietario mira ad ottenere nuovamente l’oggetto smarrito a tutti i costi. Il problema consiste nel fatto che il pezzo risulta essere appartenente ad una collezione di altissimo livello. Nonostante alcuni potrebbero pensare che si tratti di un quadro, non è così: ad essere stato perduto dal suo proprietario, è stato un vaso. Quest’ultimo presenta diversi colori: bianco, nero, azzurro.

Un altro dettaglio che potrebbe aiutare a velocizzare il processo di ritrovamento, riguarda l’immagine che il vaso raffigura: un gufo. L’opera presenta il titolo di “Le Hibou” e per chi s’intende di arte, basta guardare le foto per riconoscere quale risulti essere l’autore che l’ha realizzata: Picasso. Il vaso del famoso artista era contenuto in una borsa, ma quest’ultima è stata smarrita su un treno. Il proprietario della tracolla risulta essere un uomo di 76 anni.

Il protagonista della vicenda ha dichiarato agli agenti di polizia tedesca di aver dimenticato la sacca in una delle cabine per passeggeri: dunque, prima di scendere alla propria fermata, non ha portato con sé l’oggetto dal valore inestimabile. Chiunque in questo momento si trovi tra le mani “Le Hibou”, risulterà possedere un oggetto del valore inestimabile.