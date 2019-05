Insolito record, nella stessa settimana una coppia divorzia per ben tre volte

Una coppia di Ningbo, nella provincia cinese di Zhejiang, ha segnato un insolito record, divorziando per tre volte, nella stessa settimana.

I due hanno ottenuto per la prima volta il divorzio il 14 luglio 2009, motivato con una sopraggiunta incompatibilità di caratteri. Ma lo stesso giorno si sono poi presentati a chiedere un nuovo matrimonio. I due si sono dunque sposati, ma due giorni dopo hanno divorziato di nuovo. Abbastanza per chiunque, ma non per i due coniugi, che quattro giorni dopo si sono risposati. Ed hanno divorziato il giorno stesso.

Questo insolito record di matrimoni e divorzi sarebbe però dovuto ad un (goffo) tentativo di truffa. Infatti, i due avrebbero divorziato nel tentativo di evitare il pagamento di alcuni grossi debiti, grazie ad un accordo di divorzio che avrebbe lasciato i creditori senza il becco di un quattrino. Ma l’accordo sarebbe stato preparato male, e i due avrebbero (per due volte) risposarsi e ri-divorziare con un accordo “migliorato”.

Chiaramente, se al primo tentativo avrebbe forse potuto funzionare, il triplice divorzio ha a dir poco insospettito i creditori, che hanno denunciato i due.