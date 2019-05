Per ben 125 volte fa il dito medio all’autovelox per 125 volte, la multa è da record

Fa il dito medio all’autovelox per 125 volte: la multa è da capogiro In sella alla sua moto, era solito mostrare il dito medio all’autovelox.

Una “furbata” che però gli costa molto più cara di quanto avrebbe mai immaginato. Siamo in Francia. Un motociclista deve pagare una multa da 19.200 euro per aver più volte mostrato il dito medio all’autovelox. La gendarmeria locale del dipartimento Tarn-et -Garonne ci ha messo un po’ a “beccarlo”.

Ha deciso di indagare e rintracciare l’uomo, e c’è riuscita dopo mesi di indagini. Non è stato affatto semplice, perché il centauro aveva l’accortezza di coprire con molta attenzione la targa, in modo che non venisse inquadrata dall’autovelox.

Numerose le violazioni del codice della strada accertate. In totale ha fatto il dito medio all’autevelox per ben 125 volte. Il risultato? Maxi multa e sospensione della patente per un intero anno.