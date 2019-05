Donna per la felicità ha indossato il suo abito da sposa ogni giorno negli ultimi 10 anni

Una donna cinese è stata talmente felice di avere trovato il vero amore che non ha più tolto l’abito da sposa negli ultimi 10 anni.

Quella di Xiang Jufreng del resto era stata una vita piena di sofferenze: nata a Jimo, nella provincia di Shandong, Xiang quando aveva diciotto anni era stata rapita e venduta ad un uomo che era stata costretta a sposare e la aveva usata come schiava per il lavoro nei campi.

Quindici anni dopo, Xiang è fuggita e ha chiesto aiuto ad una donna di un villaggio nelle vicinanze. La donna la ha aiutata e qualche tempo dopo le ha presentato il fratello, di cui Xiang si è innamorata e i due si sono sposati qualche anno dopo, nel 2004.

“Avevo conosciuto solo un uomo violento e prepotente, e avevo sempre evitato gli uomini. Il mio nuovo partner mi ha trattato in maniera totalmente diversa, e mi ha fatto uscire dal mio guscio. Non ci potevo credere quando mi ha chiesto di sposarlo”, racconta Xiang.

Per la felicità di avere trovato il vero amore, la donna ha deciso di indossare l’abito da sposa tutti i giorni, dal giorno del matrimonio, dieci anni fa. Xiang ha cucito tre copie dell’abito, in modo da poter dare ai capi la rotazione necessaria a pulirli e a ripararli in caso di necessità. “Il giorno del mio matrimonio è stato il più felice della mia vita, e non volevo che finisse mai. Lì ho deciso che avrei continuato ad indossare l’abito da sposa”, racconta la donna.