Giovane coppia di sposini la prima notte di nozze per dimostrare il loro amore ha ricopiato a mano la costituzione

Qualcuno li ha battezzati “la coppia meno romantica del mondo”. Per altri sono un esempio di patriottismo. Per altri invece è una storia talmente incredibile da “essere certamente inventata”. Ma ben pochi rimangono indifferenti di fronte alla storia di due giovani cinesi che, per dimostrare il loro amore per il proprio paese, avrebbero scelto di passare la prima notte di nozze a ricopiare a mano la costituzione cinese.

Secondo quanto hanno riportato i giornali cinesi, due neo-sposi del sud-est della cina avrebbero scelto di dedicare tempo in una notte che molti considerano unica per esprimere la loro ammirazione per il proprio paese e per il socialismo, e avrebbero anche condiviso le foto della loro notte, che sarebbero state condivise dal datore di lavoro del neo-marito.

Le foto sono diventate immediatamente virali, ma sono stati in molti a sospettare che in realtà non si trattasse di un gesto spontaneo ma di una campagna pubblicitaria del governo o del partito socialista. Il partito comunista cinese, infatti, starebbe conducendo una nuova ondata di campagne per promuovere i propri ideali (e i propri politici) tra la popolazione. Alcuni sostengono che sia una scena preparata, recitata da attori, ed a sostegno evidenziano particolari apparentemente incoerenti tra le varie foto (come lo smalto della moglie che sembra sparire in alcune delle immagini diffuse).

Le reazioni però non sono state quelle sperate: se qualcuno ha ammirato la dedizione al Paese della coppia, in molti hanno accusato il gesto come ridicolo, e sono stati numerosi i commenti ironici (“Chissà se il Partito gli insegna anche come si fa l’amore?”). Alcuni hanno anche fatto notare come “potenze straniere” avrebbero potuto usare quelle foto per ridicolizzare i cinesi.

I commenti negativi sembrano avere sortito effetti: se nell’immediato i giornali vicini al governo celebravano la coppia come una sorta di eroi nazionali, ora quegli articoli positivi sono stati rimossi, sostituiti da articoli che sostengono (assecondando la reazione del pubblico) che la coppia avrebbe dovuto dedicare tempo a sé stessa in un momento tanto importante: “È molto importante per i membri del partito conoscere bene la costituzione cinese. Ma i membri del partito sono anche persone normali, e provano l’esperienza dell’amore romantico, delle emozioni e del desiderio”, avrebbe scritto il principale giornale del partito comunista cinese.