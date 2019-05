81 enne vuole andare a Roma per vedere il Vaticano e mette in funzione il navigatore, sbaglia e si ritrova a Rom in Germania a 1500 chilometri dalla capitale

Voleva andare a Roma, ma è finito a Rom, in un paesino della Germania nord-occidentale: non è uno scherzo, è accaduto davvero ad un anziano di 81 anni che vive in Inghilterra e che aveva preso l’auto per andare nella Capitale italiana e vedere il Papa in Vaticano.

Fidandosi un po’ troppo del navigatore satellitare che doveva mostrargli la via, e gli ha mostrato quella sbagliata. L’equivoco è nato dal nome della città: l’anziano ha cercato “Rom” anziché “Rome” sul navigatore, ed è stato guidato proprio a Rom, una comunità rurale tedesca a una cinquantina di chilometri da Colonia.

Il pensionato, di origini italiane e che vive a Newcastle, a bordo della sua Jaguar ha deviato di 1500 km circa dal percorso che doveva fare: quando è arrivato a destinazione nel posto sbagliato, e il navigatore gli ha comunicato l’avvenuto arrivo, è sceso dall’auto confuso e spaesato.

Così al danno si è aggiunta la beffa: sceso dall’auto, ha dimenticato di mettere il freno a mano, e la macchina è finita direttamente sul cartello Rom abbattendolo. È intervenuta addirittura la polizia: «L’uomo era in pellegrinaggio, era diretto a Roma per vedere il Vaticano», ha detto un portavoce delle autorità, scrive. Arrivato nei pressi della sua ‘finta’ destinazione, si sarebbe stranito per via del fatto di non riuscire a trovare punti di riferimento riconoscibili come il Colosseo o Piazza San Pietro.