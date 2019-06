Coppia al cinema si fa prendere dalla passione, gli addetti cercano di interrompere i focosi amanti senza riuscirci, deve intervenire la polizia

Quando scatta la passione può venire voglia di sfogarla subito, ovunque ci si trovi, ma spesso non è una buona idea. Gli addetti di un cinema di Augusta, in Georgia, hanno notato una coppia che ha iniziato a avere rapporti in una sala.

Non sapendo come affrontare la situazione, dato che i due sembravano completamente indifferenti alle persone attorno, gli addetti del cinema hanno prima acceso le luci, poi iniziato a spegnerle ed accenderle. Ma neppure questo ha interrotto i due focosi amanti.

Alla fine il titolare del cinema ha chiamato la polizia: solo all’arrivo dell’agente i due si sono rivestiti, per essere portati alla centrale dove sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico.