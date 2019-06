Una delle più belle spiagge al mondo è quella che sembra fatta di popcorn

Fuerteventura, la seconda più grande delle isole Canarie, è nota soprattutto per le sue spiagge di sabbia bianca, ma pochi sanno che quest’isola ospita anche una delle spiagge più insolite al mondo: sembra infatti fatta di popcorn.

In molti casi, i soprannomi che vengono dati ai luoghi turistici sono solo ispirati a cose a cui assomigliano, ma per cui serve una certa fantasia per vedere anche se solo vagamente. Non è sicuramente il caso della playas de palomitas de maíz, la spiaggia di popcorn di Fuerteventura.

Questo incredibile posto sembra davvero ricoperto da milioni di popcorn bianchi e gonfi, e qualcuno potrebbe pensare a prima vista che si tratti di vero popcorn che qualcuno ha scaricato lì per chissà quale motivo (del resto ci sono altri casi in cui oggetti abbandonati hanno trasformato una spiaggia in uno spettacolo), ma in realtà i “popcorn” sono pietre coralline, che hanno preso quella forma anche per gli effetti di venti, correnti e maree.