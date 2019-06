La città più amata dagli uomini esiste… è la città dell’amore dove un uomo ha almeno tre donne come amanti

Vi dice niente il nome Dongguan? E’ una città situata nel sud della Cina nella provincia del Guangdong, ed è nota per la produzione di prodotti di elettronica come iPhone e iPad, ma ha anche un’altra priorità che la sta rendendo ancora più famosa rispetto ai prodotti di elettronica.

E’ infatti conosciuta come la “capitale dell’amore” cinese. La monogamia è la pietra angolare della nostra società, ma in questa città le donne sono talmente in maggioranza che ogni uomo, ha almeno due o tre “amiche”. Grazie alla politica del figlio unico, che ha operato in Cina per molti anni, il paese ha un enorme squilibrio tra i due sessi con milioni di donne in più rispetto agli uomini. Le fabbriche locali che eseguono impianti di assemblaggio, preferiscono assumere operaie donne, perchè le trovano più inaffidabili rispetto agli uomini, quindi questi trovano solo lavoretti occasionali e dispongono di tanto tempo libero. Un uomo ha detto alla tv locale: “E ‘molto più facile qui trovare una ragazza che un lavoro.” I pochi uomini che hanno posti di lavoro presso le fabbriche sono in una posizione ancora migliore, perché la maggior parte delle donne finiscono per trascorrere lunghe ore di lavoro sulle linee di produzione. Il numero sproporzionato di donne ha recentemente portato a bollare Dongguan , come la ‘capitale dell’amore’. Li Bin, un operaio immigrato da sud-occidentale provincia di Sichuan, ha detto: “Ho tre fidanzate, e alcuni dei miei amici ne hanno addirittura anche di più . D’ altronte , noi uomini abbiamo talmente tanto tempo libero, che riusciamo ad avere anche più di una donna, senza trascurarne nessuna “. Un Yi, 25 anni, anch’egli nativo del Sichuan, ha detto che è andato a Dongguan per trovare una moglie, perchè la dote da versare alla donna, nella sua città natale sarebbe stata tra i 4000 e i 5000 euro.