A parto avvenuto, giovane madre scopre che la bambina ha la sindrome di down, ecco cosa accade…

Ci sono famiglie composte da mamma, papà e figlio/a e poi ci sono le famiglie con tanti bambini. A volte per scelta, a volte per decisione convinta, le coppie tendono a fare sempre meno figli. Ma ad una famiglia speciale non è andata così.

Mamma, papà, e quattro figli e opi ancora una , l’ultima arrivata, Amadeus Reign Rojas .

Per la mamma , il papà e i quattro fratelli l’ultima arrivata è solo la piccolina di casa e assolutamente niente importa che abbia la sindrome di down. La mamma appena ha partorito e ha visto la sua bambina ha subito capito che la piccola aveva delle caratteristiche diverse dagli altri figli e ha intuito che qualcosa non andava. Quando i dottori hanno confermato che la piccola aveva la sindrome di down i genitori, Amber Rojas e Fernando Reign non si sono affatto preoccupati ma l’hanno accolta semplicemente come la loro quinta figlia bellissima così come hanno fatto i fratelli che la riempiono di amore e di attenzioni.

Quella di Amber Rojas e Fernando Reign è una famiglia dove si respira amore e dove le diversità vengono amate e rispettate.

Il parto di Amadeus Reign Rojas è avvenuto in acqua e non è stato diverso dalle altre volte.

La mamma racconta: “Tutti i miei figli hanno necessità speciali: dipendono da me per controllare i compiti di matematica o per leggere. Tutti hanno bisogno di amore e accettazione”.

La bambina al momento della nascita aveva una malformazione al cuore, è stata per questo subito operata, ora sta recuperando e sta decisamente meglio.