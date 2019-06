Era bellissima, l’abbronzatura era per lei un’ossessione, cinque lettini abbronzanti alla settimana, ma le conseguenze sono state terribili

Quando si ha un’eccessiva attenzione per la forma fisica, spesso, si incappa in errori ed esagerazioni.

E’ giusto tenere al proprio aspetto fisico ma che non diventi mai un’ossessione , perché in questo caso ci si fa molti danni e alle volte questi danni sono irrimediabili e non si torna più indietro. Questo è accaduto ad una giovane donna di soli 27 anni che aveva un chiodo fisso, il lettino abbronzante. Ne era così ossessionata che andava nei centri estetici per sottoporsi al trattamento anche quattro/cinque volte a settimana.

Ala fine le è venuto un cancro alla pelle e il suo stato attuale non è certo dei migliori come lei stessa ha voluto raccontare.

La ragazza che è anche una mamma e si chiama Tawny Willoughby ha dichiarato: “Se qualcuno ha bisogno di un po’ di motivazione per stare attento al lettino abbronzante e al sole guardi cosa può succedere se si deve curare un cancro alla pelle”, e ci ha messo vicino una foto che la ritrae da ammalata.

E poi ha aggiunto: “Usate la protezione solare e prendetevi cura della vostra pelle imparando dagli errori altrui. Non lasciate che l’abbronzatura vi impedisca di vedere i vostri figli crescere. Questa è la mia più grande paura”.