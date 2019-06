23enne è già nonno, la storia di Tommy sconvolge il web

Sembra davvero incredibile ma è tutto vero, Tommy, 23 anni è già nonno. Vediamo cosa è accaduto e come è stato possibile tutto questo.

Tommy è un ragazzo australiano come tanti, sportivo, studioso con tanti amici.

Il ragazzo ha una cugina che vive lontano da lui con cui non si vede da tempo e, considerando la aua giovanissima età potremmo dire che l’ultima volta che si sono visti erano due bambini.

La ragazza, a differenza di Tommy non ha una vita serena e felice come ogni ragazza dovrebbe avere, perché lei è sola e ha preso più di una volta una brutta strada.

Un giorno la ragazza telefona al suo cugino Tommy dicendogli di essere in attesa e già all’ottavo mese di gravidanza, di essere sola e di aver bisogno di lui.

Il ragazzo non ci pensa su due volte, la raggiunge a casa e la porta via con se . decidendo anche di fare un ulteriore gesto bellissimo, decide di adottare la ragazza, sua cugina per dare finalmente la serenità che fino a quel momento non aveva avuto e di darle anche la sicurezza di una vera famiglia. Tommy, adottando la cugina e, dunque, diventando suo padre, diventa nonno del bimbo che sta per nascere.