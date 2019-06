33enne conosce per la prima volta la promessa futura sposa e subito dopo tenta di suicidarsi, è troppo brutta

Un matrimonio combinato, come tanti, purtroppo, avvengono in Cina. Un ragazzo di 33 anni ha visto per la prima volta la sua futura sposa e né rimasto shoccato.

Il 33enne non è rimasto shoccato per la bellezza della ragazza ma perché era troppo brutta tanto da tentare il suicidio gettandosi in fiume vicino al suo paese.

Tutto è successo in una piccola città cinese. I genitori del povero ragazzo avevano combinato il matrimonio. I due novelli sposi si sono incontrati per la prima volta in chiesa prossimi a dire di si. Il ragazzo ha prima urlato poi è scappato via.

I tanti ospiti del matrimonio presenti sono rimasti shoccati dalla scena. Subito dopo essersi lanciato nel fiume il ragazzo, per sua fortuna, è stato soccorso e portato in salvo.

Non è chiaro se il 33 enne sarà costretto ancora a sposare la moglie promessa. Il ragazzo ha detto di aver pensato che l’unica soluzione possibile era il suicidio.