La futura moglie lo attende all’altare e lui arriva vestito da sposa, i due sembrano gemelle

Un matrimonio decisamente eccentrico quello celebrato in Russia.

Un uomo e una donna decidono di sposarsi, lui si chiama Dimitriy Kozhuhov e lei Ellison Brux .

I due ragazzi, si tratta di un 23enne e di una 21enne, decidono di sposarsi indossando l’identico vestito da sposa.

Lui si fa chiamare Alina Davis ed è un “cross-dresser cioè un uomo che si veste come la sua donna.

Quando i due ragazzi hanno preso questa decisione, e cioè sposarsi vestiti entrambe da donna con l’identico abito da sposa, non hanno trovato un cammino facile davanti perché in Russia tali situazioni sono gestite con molto rigore. Se i due ragazzi, infatti, fossero stati delle stesso sesso non avrebbero potuto ma, poiché si trattava di un ragazzo e di una ragazza , nonostante non siano stati poi tanto agevolati in questa loro decisione, nessuno si è potuto opporre.