Sposa record, in undici anni dieci mariti senza mai divorziare, quale era il suo piano

Una donna di 39 anni aveva messo su un giro d’affari veramente notevole, incassava molti soldi sposandosi.

La donna, Diana Barrientos, è una domenicana che, però, risiedeva a New York.

La donna, poiché si sposava ogni volta senza neppure preoccuparsi di divorziare dal precedente marito è stata arrestata per poligamia che in America, come in Italia, è un reato.

La donna si sposava dietro pagamento da parte di uomini che avevano bisogno della green card.

In undici anni si è sposata dieci volte e, per questo, negli anni ha incassato davvero tanti soldi.

La donna, che in America è conosciuta come “la sposa seriale”, è stata arrestata e ora dovrà rispondere del reato di false dichiarazioni oltre che di poligamia.

A volte accadeva anche che la donna fosse contemporaneamente sposata con più uomini fino a otto.

E’ stata scoperta perché uno di questi mariti è stato Rashid Rajput conosciuto dalle forze dell’ordine perché era stato arrestato dalla Joint Terrorism Task Force nel 2006 per minacce nei confronti degli States.

E proprio indagando su di lui che le forze dell’ordine sono arrivate alla donna.