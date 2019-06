Vanno in vacanza prenotando on line un resort di gran lusso ma quando arrivano trovano un cantiere aperto

Una mamma con la sua figliola , una ragazza di 19 anni, ha prenotato on line una vacanza come fa la maggior parte delle persone. Prima di partire fa un bonifico di €2.000,00 e poi, felici per la scelta di una vacanza in un hotel molto esclusivo, si muovono alla volta della meta, la penisola di Cassandra, in Grecia.

La notizia, riportata dal Daily Mail, riferisce che la diciannovenne, Jess Woodhouse insieme alla mamma rimane sconvolta quando arriva a destinazione.

Al posto dell’hotel di lusso c’era un cantiere aperto.

La ragazza ha così dichiarato: “Ci avevano assicurato che per il primo maggio sarebbe stato tutto pronto ma quando siamo arrivate l’area dell’hotel era un’enorme cantiere. Insieme a noi c’erano molte altre persone, arrivate con l’aereo e incappate nella stessa beffa”.

E poi ha anche aggiunto: “Siamo stati spostati in un altro hotel e alcuni turisti sono finiti anche in alberghi a due stelle. Per tutto il resto del viaggio non abbiamo fatto altro che chiederci se tornare a casa e rinunciare alla vacanza”.