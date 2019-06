Una sorella 22enne accoltella la gemella, amavano lo stesso uomo

Due sorelle gemelle hanno vissuto il dramma che, a volte, può capitare in una famiglia, innamorarsi dello stesso uomo.

Le due sorelle erano modelle ed erano entrambe bellissime. Pare che i rapporti tra le due non andassero bene da tempo, ma quando la loro mamma ha lasciato la casa di famiglia per motivi di lavoro, la tensione è arrivata alle stelle fino a che una delle gemelle ha accoltellato l’altra. Le due ragazze 22enni ora vivono , per motivi diversi, una vita difficile, quella accoltellata è ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono molto critiche, l’altra è in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

La vicenda è accaduta nella città croata di Rijeka .

I vicini hanno dato la loro testimonianza di quanto accaduto: “Erano tutte e due bellissime, è assurdo che fossero gelose l’una dell’altra; eppure non si vedevano spesso insieme, segno che qualcosa non andava nel loro rapporto. I comportamenti di entrambe sono un po’ degenerati dopo che la madre è partita ma non avevamo mai pensato che potesse succedere una cosa del genere”.