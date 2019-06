Vuole avere like su facebook, prende il figlio e lo fa penzolare fuori dalla finestra dal 15esimo piano

Un uomo, algerino, voleva riuscire ad ottenere quanti più like possibile sulla sua pagina facebook e, allora ha pensato come fare ad ottenerli e gli è venuta un’idea. L’uomo, evidentemente non sano o di mente o con una mente criminale, ha pensato di far penzolare fuori dalla finestra del 15esimo piano il figlio.

La folle idea ha fatto rivoltare il web e sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine che lo hanno

processato per direttissima.

L’uomo è stato condannato per abuso di minori e, per questo, dovrà passare due anni in galera.

Non si può certo pensare che questo gesto sia stato fatto solo per ottenere like perchè è evidente il disturbo mentale di chi solo pensa una cosa del genere.

Possiamo solo immaginare i momenti di terrore che avrà vissuto quel povero bambino.