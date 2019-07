Sondaggi elettorali, effetto Sea Watch tanti italiani stanno con Salvini, boom della Lega, sfondato il muro del 38%

Secondo gli esperti gli effetti del caso Sea Watch si fanno sentire negli ultimi sondaggi. Secondo l’ultimo sondaggio di Swg per La7 la Lega sfonda il muro del 38% si attesta sempre più come primo partito in Italia.

Gli italiani nel caso Sea Watch danno ragione a Matteo Salvini. Il divieto di sbarco a Lampedusa della Sea Watch da parte del ministro degli Interni è stato molto apprezzato dagli italiani.

La nave, poi violando i divieti della Guardia di Finanza e speronando una nave delle fiamme gialle è sbarcata a Lampedusa.

La lega, in una sola settimana, ha guadagnato lo 0,7% dei consensi. Il Pd è il secondo partito fermo al 22,6% dei consensi.

Arretra ancora il M5S con il 17,2%. Meno 0,7% in una sola settimana.

Male Forza Italia solo allo 6,5%. Sale invece Fratelli d’Italia al 6,4% dei consensi. La linea dura del vicepresidente del consiglio Matteo Salvini è stata premiata dagli italiani.

Matteo Salvini è stato molto chiaro sul caso Sea Watch: “Per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera. Nessun problema: per la comandante criminale Carola Rackete è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale”.