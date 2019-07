Un offerta irrinunciabile 400 milioni per il suo terreno, soldi tanti soldi che avrebbero sistemato tutta la sua generazione, ma l’agricoltore rifiuta l’offerta per un motivo incredibile

Un agricoltore inglese Robert Worsley ha decido di rifiutare una maxi offerta per il suo terreno di 550 acri con al centro la sua bellissima fattoria.

L’uomo ha rifiutato l’offerta di 275 milioni di sterline, oltre 400 milioni di euro, per un incredibile motivo. L’agricoltore ha lavorato quella terra per oltre 15 anni della sua vita.

L’uomo era stato contattato da due agenti immobiliari che per nome e per conto di un facoltoso imprenditore edile erano pronti a offrire, per l’acquisizione del suo terreno agricolo, oltre 400 milioni di euro.

L’intento del costruttore era costruire su quel terreno un grande residence immobiliare.

L’agricoltore ha rifiutato quella offerta che avrebbe sistemato per sempre la sua generazione perché il nuovo centro immobiliare avrebbe deturpato per sempre il bellissimo paesaggio naturale e le persone che abitavano nell’attiguo centro abitato avrebbero vissuto in modo peggiore rispetto a come erano abituati.

L’uomo ha così commentato la sua decisione: “Siamo una comunità rurale che non vuole questo tipo di sviluppo non vogliamo vedere il paesaggio rovinato. Se avessi accettato l’offerta, la vita di molte persone sarebbe peggiorata”.