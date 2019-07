Donna apre un vecchio album di famiglia e fa una scoperta sconcertante, dentro c’è un piccolo tesoro, cosa accade

A Vicenza una donna , dopo tantissimi anni ha aperto un album di fotografie di famiglia. La donna , che era in compagnia del padre di 96 anni, non si era mai accorta prima né tantomeno si ricordava, che dentro c’erano dei buoni del tesoro di un valore complessivo di 35.000,00 euro.

La donna, dopo aver fatto questa inaspettata scoperta, è andata in posta per riscuotere la somma ma le è stato detto che i buoni erano scaduti e che non sarebbe più potuta entrare in possesso di quel danaro. Ma la signora non si è persa d’animo e si è rivolta a Agitalia che le ha detto che avrebbe ancora potuto incassare la somma perché non era ancora intervenuta la prescrizione.

La notizia è stata riportata dal Gazzettino che spiega anche che si trattava di buoni acquistati nel 1975.

La donna ha dichiarato che una parte del danaro lo devolverà in beneficenza.