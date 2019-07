Donna chiede il divorzio perché il marito non la riesce più a soddisfare nell’intimità, lei ha 84 anni

Mantenere vivo un rapporto non è cosa facile e, se all’inizio tutto è bello e facile, con il passare degli anni le situazioni diventano sempre più difficili da mantenere in equilibrio e serve un sentimento profondo per continuare a vivere sotto lo stesso tetto.

Così è per la maggior parte delle coppie che deve trovare equilibri sempre diversi anche se alla base serve una gran complicità di coppia.

Soprattutto con il passare degli anni, quando si diventa anziani e non ci sono più le velleità della gioventù, il rapporto si basa sul rispetto e sull’amore profondo ma, evidentemente, alla signora protagonista della storia che stiamo per raccontare, nonostante l’età, non bastava più solo il tenersi per mano. La signora in questione, infatti, a 84 anni ha chiesto la separazione del marito perché, a suo dire, non la soddisfava più a letto.

La donna, ex insegnante ora in pensione, non ha ascoltato i consigli di nessuno che provavano a farla desistere ed è andata dritta per la sua strada e ha dichiarato di non voler rinunciare anche a quella parte del rapporto a due.