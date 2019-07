La fidanzata gli chiede di scegliere tra lei e il cane e il fidanzato fa qualcosa di scioccante

La fidanzata non era un’amante dei cani e il fidanzato, il padrone di un Beagle ha sopportato questo lato del carattere per un po’ di tempo fino a quando lei lo ha messo di fronte ad un aut aut: o me o il cane. A quel punto il ragazzo ha deciso di mettere un annuncio su un social molto famoso in America, Craiglist.

L’annuncio recita così: “Gratis a quelli che gli daranno una casa. E’ una purosangue, viene da una zona ricca e abbiamo condiviso 4 anni della nostra vita. Le piace giocare, è addestrata. A volte rimane sveglia tutta la notte. Mangia solo cibo costoso, ma vi saluterà con affetto al ritorno da una dura giornata di lavoro. Se qualcuno è interessato alla mia fidanzata 30enne, egoista e cattiva, venga a prendersela. Io e il mio cane vogliamo di nuovo la casa libera”.

A questo punto è lecito immaginare che i due non siano più fidanzati ma che lui stia continuando a vivere con il suo amatissimo cane.