Manda un messaggio d’amore alla fidanzata, lei non lo capisce, pensa che voglia suicidarsi e chiama il 113

Ha ricevuto un messaggio dal proprio ragazzo ed ha pensato subito che volesse suicidarsi e ha chiamato il 113.

La ragazza era spaventatissima e pensava che il suo ragazzo avesse deciso di compiere l’estremo gesto. Invece era un messaggio d’amore molto bello inviato dal giovane, purtroppo non capito dalla fidanzata.

Lui 38 enne, lei 23 enne si dovevano rivedere dopo che il ragazzo era stato per qualche tempo fuori città per lavoro. Il giovane era in treno sulla via del ritorno quando ha deciso di inviare il messaggio alla amata fidanzata.

Il messaggio era tratto dalla storia di “Romeo e Giulietta” scritta da Shakespeare. Con il sms il ragazzo voleva solo esprimere la sua immensa gioia di rivedere la sua compagna ma la ragazza lo ha interpretato come una sua volontà di suicidarsi.

All’arrivo in stazione centrale il ragazzo è stato prima pedinato poi fermato dalle forze dell’ordine alle quali ha dovuto spiegare cosa volesse veramente dire con il suo sms.