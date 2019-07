Un uomo ricchissimo muore e con grande sorprese lascia la sua immensa eredità a 70 sconosciuti estratti dall’elenco telefonico

Uno degli uomini più ricchi del Portogallo, il nobile Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara, 13 anni fa decise di fare un testamento che resterà unico.

L’uomo decise di donare il suo enorme patrimonio, tra cui un appartamento al centro di Lisbona, con oltre 80 stanze, a 70 sconosciuti.

I 70 sconosciuti sono stati scelti dal nobile tramite sorteggio da un elenco estratto dall’elenco telefonico. L’uomo a 42 anni è improvvisamente morto.

Il notaio di fiducia del nobile ha aperto il testamento ed è rimasto shoccato. I suoi collaboratori hanno iniziato a chiamare i beneficiari del testamento, alcuni dei quali, credendo fosse uno scherzo, hanno interrotto la telefonata.

Un amico del nobile ha detto che la lettura del testamento: “Lo avrebbe divertito molto vedere la faccia delle gente, e la confusione che il suo gesto ha creato”.

La notizia si è sparsa subito in tutto il Portogallo e in particolare nella città di Lisbona e in molti sono in attesa di ricevere la telefonata.