Uomo senza fissa dimora conquista ogni sera una donna diversa per poter dormire in casa

Un giovane uomo di 26 anni che vive a New York, è un senza tetto, cacciato di casa dalla sua famiglia perché molto dedito all’alcool.

Il ragazzo non si è perso d’animo e ha escogitato un modo per dormire in casa il più possibile.

Grazie alla sua avvenenza riesce a conquistare ogni sera una donna diversa ,e così trascorre la notte in casa. Il ragazzo, che non da l’impressione di essere un “senza fissa dimora” né lo rivela, si prende molto cura di se stesso: di giorno chiede l’elemosina e con ciò che riesce a farsi dare acquista gel, si fa lavare i pochissimi vestiti che ha e compra anche qualche birra. Poi la sera va in giro alla conquista di donne. Di solito riesce nel suo intento e così dorme al riparo ma, quando non rimorchia, dorme per strada nei cartoni. Il ragazzo non è assolutamente felice della vita che conduce e non la consiglia a nessuno ma, in ogni modo, lui ha trovato un modo per tirare avanti.