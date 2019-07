Ragazza “vittima” di un colpo di fulmine, cerca con un post il ragazzo che l’era seduto vicino sull’aereo ma non ha potuto conoscere , ecco cosa succede dopo l’appello

Una bellissima ragazza sul volo da Kos a Bergamo ha visto un ragazzo molto affascinante, alto, capelli castani e occhi azzurri ma che per colpa di turbolenze durate per tutto il viaggio non è riuscita a conoscere .

La ragazza “vittima” di un vero e proprio colpo di fulmine ha deciso di raccontare la sua storia con un post su Twitter nel quale chiede disperatamente di riuscire a poter essere messa in contatto con quel ragazzo bellissimo.

Il suo post, in pochi minuti è diventato virale, e ha avuto tantissime condivisioni.

La ragazza ha spiegato che non è riuscita a conoscere il ragazzo perché per tutto il volo sono rimasti seduti ed era impossibile alzarsi per forti turbolenze.

Poi il ragazzo ha ritirato i suoi bagagli ed è sparito. Poi la ragazzo lo ha rivisto solo per un attimo quando è salita sull’autobus per Milano e lui era appena uscito dall’aeroporto per una destinazione sconosciuta.