Donna non toglie per 28 anni la lente a contatto, cosa le accade

Una donna non ha tolto per 28 anni la lente a contatto dal suo occhio. Non l’ha fatto intenzionalmente ma è accaduto che, a seguito di una pallonata nell’occhio, non riusciva più a trovarla e, credendo di averla persa e che le fosse uscita, non si era più preoccupata, invece la lente si era spostata ma sempre nell’occhio era rimasta per ben 28 anni.

Questa notizia è stata divulgata da “BMJ Case Reports”.

Dopo così tanti anni la donna ha cominciato ad accusare dei fastidi all’occhio e sottoponendosi a dei controlli e, in particolare ad una risonanza magnetica, avevano scoperto che la lente era stata custodita per tutti questi anni nell’occhio.