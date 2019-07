Coppia decide di passare un po’ di tempo in intimità in macchina, ma fanno qualcosa di pericoloso e divampa un incendio

Una coppia decide di appartarsi in macchina per stare un po’ da soli e godersi l’intimità.

Sulle prime va tutto bene ma i due iniziano a sentire freddo e allora pensano che il modo migliore per riscaldarsi sia quello di accendere il motore alla massima potenza. Per un po’ non accade nulla ma poi, mentre loro erano presi uno dall’altro, la ventola si è così tanto surriscaldata che è andata in corto circuito tanto che ad un certo punto nell’abitacolo è scoppiato un incendio.

La vicenda è accaduta a Gubbio e la coppia ha dovuto chiamare i vigile del fuoco.