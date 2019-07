Una proposta di matrimonio da mille e una notte, per farla ragazzo noleggia addirittura l’aereo, ma al momento clou l’aereo precipita

Una proposta di matrimonio molto romantica ma per poco non finiva in una tragedia. Il ragazzo aveva invitato la sua ragazza di nome Michelle in spiaggia e aveva organizzato una proposta di matrimonio da mille e una notte.

Aveva contattato una ditta che noleggiava aerei che sarebbe passato a una determinata ora dalla spiaggia con lo striscione in coda con su scritto “Vuoi sposarmi?’”.

Una proposta bellissima ma il fato ci mette sempre lo zampino. Mentre i due erano in spiaggia l’aereo con in coda lo striscione, all’improvviso è precipitato in mare.

Il ragazzo di nome Mike non riusciva a comprendere come mai l’aereo non arrivasse, aveva pagato il noleggio una fortuna e si era raccomandato sulla puntualità.

Il ragazzo ha chiamato l’agenzia di noleggio che ha avvisato che l’aereo era caduto in mare. Il pilota si era riuscito a salvare lanciandosi con il paracadute.

Il ragazzo comunque ha avuto il coraggio di chiedere la mano alla ragazza che ha subito risposto di “si”.