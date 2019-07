Ragazzo mangia un cornetto ma quando si accorge cosa c’era dentro inizia a vomitare e non riesce più a fermarsi tanto da finire in ospedale

Un ragazzo a Casal di Principe stava mangiando un cornetto confezionato quando, ad un certo punto, si è accorto che dentro c’era una blatta. Ha cominciato a vomitare e si è sentito malissimo così la mamma lo ha portato in ospedale. La donna ha scritto la notizia sui social dicendo così: . “Non so come sia possibile una cosa del genere, soprattutto perché si tratta di una grande azienda”.

E poi ha anche aggiunto:”Mio figlio dopo ore di malore e vomito va in ospedale e denuncia alle autorità competenti (NAS) per far ritirare tutto il lotto. Queste cose non dovrebbero succedere in una azienda di fama mondiale. Ma che ci fanno mangiare. Vi prego di condividere l’accaduto gravissimo”. La notizia è gravissima perché può capitare a chiunque e, nonostante si faccia sempre riferimento alla data di scadenza e alla qualità del prodotto per essere sicuri di ciò che si mangia, evidentemente non è sempre sufficiente