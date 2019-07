Va a fare una passeggiata nel bosco e trova diecimila euro, cosa decide di fare

Un uomo è andato a fare una passeggiata nel bosco a Tuoro sul Trasimeno e, passeggiando si è accorto che tra le foglie c’erano tante banconote fino ad arrivare ad una borsa che ne conteneva ancora tantissime. L’uomo ha raccolto il danaro ed è andato a denunciare l’accaduto ai carabinieri. Questi ultimi si sono recati sul posto e hanno rinvenuto altre banconote. La zona successivamente è stata monitorata per giorni per capire se qualcuno si fosse recato in quel luogo alla ricerca dei soldi smarriti ma nessuno si è visto. Probabilmente si è trattato di un bottino che rinviene da qualche azione criminosa ma, in ogni caso, al momento non si conoscono altri dettagli. Se nessuno reclamerà quei soldi dimostrando di averne titolo entro due anni saranno consegnati all’uomo che li ha trovati.

