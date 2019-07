Acquista un bottiglia di champagne da 30.000,00 ma mentre la sta aprendo gli scivola dalle mani e va in frantumi, la reazione del festeggiato

Un ragazzo voleva festeggiare il suo compleanno in grande e così ha radunato i suoi amici in un bellissimo locale a Ibiza e ha acquistato una bottiglia di champagne da 30.000,00 euro. La festa è stata in linea con le aspettative del ragazzo ma, mentre stappava la bottiglia, è accaduto qualcosa che ha irrimediabilmente rovinato la serata. La bottiglia gli è scivolata dalle mani finendo sul pavimento e frantumandosi in mille e più pezzi. Il ragazzo è rimasto senza parole.

Il momento più brutto è stato ripreso in un video dagli amici e poi è anche finito su face book grazie alla pagina Ibiza Club News