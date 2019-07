Marito e moglie fanno un safari fotografico, lei viene aggredita da due ghepardi e lui scatta foto e non l’aiuta, cosa accade dopo

Marito e moglie hanno partecipato ad un safari fotografico in Sudafrica. Esperienza meravigliosa se non fosse che la donna, ad un certo punto, è stata aggredita da un ghepardo.

Il marito che ha assistito alla scena ha preferito scattare le foto che immortalavano il momento piuttosto che aiutare la donna.

La signora, Violet D’Mello, scozzese si è spaventata tantissimo ma non ha potuto contare sull’aiuto del marito.

Per fortuna la donna è stata tratta in salvo e non le è accaduto nulla ma non si sa cosa avrà potuto dire al marito che , disinteressatosi completamente del momento pericoloso, si è divertito molto.

Le foto sono diventate virali e in tanti stanno commentando come ha potuto il marito comportarsi in quel modo.