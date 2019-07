Strada verso il mare bloccata per ore da un incidente, una donna non si scoraggia, stende l’asciugamano e prende il sole stesa sull’asfalto rovente

Una giornata a mare tanto attesa ma poi l’imprevisto che ti rovina tutto. Sulla superstrada che porta a Blackpool, una città balneare a nord dell’Inghilterra, un terribile incidente ha provocato la paralisi del traffico per diverse ore.

Code di auto per chilometri e chilometri, tutti in attesa che la circolazione diventasse nuovamente regolare. Una donna però non si è scoraggiata.

Lily così si chiama la giovane donna aveva deciso che quella domenica avrebbe preso il sole e così ha fatto! Ha preso il suo telo da mare e poi si è distesa sulla strada, non curante dell’asfalto rovente.

La donna era con il suo ragazzo che non se le sentita di fare la stessa cosa ed è rimasto in macchina in attesa che la situazione si sbloccasse.

La foto della giovane donna stesa sull’asfalto rovente, dopo poche ore, è diventata virale sui social. La donna ha ottenuto quello che voleva, essersi un po’ abbronzata. Per la cronaca le auto hanno ripreso a circolare dopo tre ore dall’incidente.