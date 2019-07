Fa la spesa on line e dallo scontrino si accorge che per una banana le hanno addebitato sul conto 1.000,00 euro, cosa accade

Una donna, mamma di una bambina di 7 anni, per praticità ha fatto la spesa on line come faceva spesso.

La spesa è arrivata a casa esattamente con i prodotti che lei aveva ordinato e, quando ha controllato l’addebito sul suo conto, le è quasi venuto un colpo: le avevano addebitato 1.000,00 euro per una banana.

La vicenda che è accaduta a Sherwood, Nottingham, è comunque finita bene perché la signora ha immediatamente contattato l’azienda che le ha risposto così: “Anche se le nostre banane sono eccellenti siamo d’accordo sul fatto che non valgono così tanto e che chiaramente c’è stato un problema nel sistema”, e poi ha aggiunto che la signora ha fatto molto bene ad per “aver tenuto gli occhi aperti e segnalato questo errore sul quale stiamo indagando per assicurarci che non accada di nuovo”.