Mamma prenota una cena in un ristorante stellato, il giorno prima disdice perchè la sua bambina non sta bene quello che accade è sconvolgente

Una mamma, Helen Hall aveva prenotato una cena per se e per il marito in un ristorante molto importante, il Restaurant Sat Bains with Rooms di Nottingham.

Purtroppo, il giorno prima la bambina aveva avuto una crisi d’asma e la donna non avendo alcuna intenzione di lasciare la bambina a casa con la baby sitter in quello stato, aveva disdetto la prenotazione. In un primo momento il ristorante le aveva detto di cercare altre persone che sarebbero potute andare al loro posto ma, poiché la signora non era riuscita nell’intento aveva detto che avrebbe perso la caparra già data.

La signora a quel punto aveva risposto che avrebbe fatto una pessima recensione su trip advaisor, a quel punto la direttrice del ristorante le ha risposto così: “Posso suggerirle di passare più tempo con sua figlia anziché scrivere osservazioni su di noi sui social media. Quello che mi sorprende è che se mia figlia stesse male quanto la sua, io non avrei voglia di fare dello spirito e di insultare un ristorante a fronte di una policy chiara sulle cancellazioni”.