Scrive un libro, una ragazza fa una recensione negativa e lui le spacca una bottiglia in testa con tale violenza che la ragazza finisce in ospedale

Un uomo, Richard Brittain ha scritto un libro, “The World Rose”, e poi ne ha pubblicato un estratto su un social .

Dopo aver letto lo stralcio una ragazza di 18 anni , Paige Rolland, ha scritto una recensione negativa perché quello stralcio proprio non le è piaciuto.

L’uomo che vive in Inghilterra ha raggiunto la ragazza in Scozia e, dopo che era riuscito a risalire al luogo dove la ragazza lavorava, un supermercato, è andato da lei e le ha spaccato una bottiglia in testa con tanta violenza che la giovane è andata in ospedale.

Già in precedenza Brittain aveva avuto una condanna per stalking.