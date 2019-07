Una donna acquista un lenzuolo, dorme e si sveglia con i capelli rosa, cosa è accaduto che l’azienda già sapeva

Una donna inglese di Manchester che non ha voluto rivelare le sue generalità ha acquistato un lenzuolo rosso e ha dormito alcune notti. Dopo due o tre notti si è accorta che i suoi capelli erano diventati rosa.

La donna ha spiegato al Mirror: “Sono dovuta andare dal parrucchiere, farmi decolorare i capelli e tagliarli per togliere via quel rosa”

La donna ha raccontato: “Il lenzuolo era bellissimo, di un bel coloro rosso con disegni scandinavi e mi era sembrato perfetto per Natale. L’ho usato per dormire appena un paio di notti quando la mia famiglia mi ha fatto notare che i capelli dietro la mia nuca erano diventati rosa … Sono dovuta andare dal parrucchiere, farmi decolorare i capelli e tagliarli per togliere via quel rosa”.

La donna leggendo le recensioni ha capito che tante altre persone avevano avuto il suo stesso danno, infatti ha dichiarato: “Debenhams sapeva del problema ma ha continuato a vedere le lenzuola. Non c’è assolutamente alcun avvertimento e credo che le persone dovrebbero essere messe a conoscenza di quel problema”.