Nasce una bambina incinta di due gemelli di otto settimane, la cosa sconvolgente che è accaduta

In Cina è nata una bambina incinta di due gemelli di otto settimane.

La vicenda, che può sembrare assurda ma è assolutamente accaduta, è stata studiata dall’Hong Kong Medical Journal, dal quotidiano britannico Metro e dal Queen Elizabeth Hospital di Hong Kong.​

Si tratta, evidentemente, di una malformazione che in gergo clinico è definita “foetus in fetu” e in tutto il mondo ci sono stati solo duecento casi.

I feti che erano in grembo alla bambina erano in parte già formati con gambe e braccia.

La bambina è stata sottoposta ad un intervento.

Il Metro ha spiegato: “sarebbe stato praticamente impossibile scoprire la cosa in un check up pre-natale, dal momento che i due feti erano troppo piccoli per essere visti. Ovviamente, la fertilizzazione deve risalire necessariamente alla coppia di genitori e potrebbe dipendere anche dalla storia clinica della paziente, che in passato ha avuto una serie di aborti spontanei”.