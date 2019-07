Uomo ricchissimo finge di essere morto per scoprire cosa accadrebbe se lui non ci fosse più ma cosa scopre di sconvolgente va oltre quello che aveva immaginato

Un uomo, miliardario russo immagina che alle sue spalle la moglie e i dipendenti della sua azienda gli stiano nascondendo qualcosa e allora finge un gravissimo incidente automobilistico e un coma irreversibile.

L’idea che ha realizzato in grande, affitta un finto ospedale con finti medici che spiegano alla moglie che le condizioni del marito sono gravissime e, a quel punto, la moglie decide per non tenerlo in vita.

Scopre anche che la moglie aveva una relazione con il suo socio d’azienda e che un suo dipendente fidato che conosceva la combinazione della cassaforte, aveva sottratto tutto ciò che c’era lì dentro.

Il miliardario tiene in scena tutta questa recita per due giorni e scopre, che ciò di cui aveva sentore era reale ma, purtroppo, anche della non lealtà dei suoi dipendenti che, invece, non aveva considerato.