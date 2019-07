Giornalista sta leggendo in diretta una notizia di un incidente automobilistico, capisce che uno dei morti è il marito, cosa succede

Una giornalista, Supreet Kaur, stava leggendo in diretta le notizie per la rete indiana IBC24.

Mentre era intenta a dare una notizia di un incidente automobilistico appena avvenuto che era stato particolarmente grave con morti e feriti, ha capito che una delle persone morte era suo marito. La donna è riuscita a leggere fino in fondo la notizia senza che i telespettatori da casa potessero minimamente intuire che c’era qualcosa che non andava. Anche tutta la gente presente nello studio televisivo, i suoi colleghi hanno capito che si trattava del marito perché, dai dettagli dati dalla giornalista,non c’erano dubbi. Tutta la redazione è rimasta impietrita e sconvolta dalla capacità di non tradire emozioni e dalla professionalità della collega. A telegiornale concluso e a telecamere spente la donna si è lasciata andare in un pianto dirotto ed è toccato a lei dare la notizia alla famiglia.