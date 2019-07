Decide di sposarsi e vuole esse a tutti i costi la più bella, cosa fa alle damigelle

Una ragazza era innamorata del suo fidanzato e aveva deciso di sposarlo.

Come damigelle aveva scelto le sue due sorelle nei cui confronti, però, viveva un senso di inferiorità da sempre.

Un giorno decise che almeno il giorno del suo matrimonio doveva essere lei la più bella e pensò di fare ingrassare le sue sorelle in modo che lei risaltasse. Propose alle sorelle ogni mattina un frullato a cui aggiungeva una sostanza che usano nelle palestre per aumentare i muscoli. Per diversi mesi, ogni mattina dava loro quel frullato che per il giorno del matrimonio sortì glie effetti sperati. Lei era la più magra mentre le sorelle erano sensibilmente ingrassate.

La stessa ragazza rivela: “La cosa peggiore che ho fatto è stata di ingrassare le mie sorelle nei mesi precedenti il matrimonio. Ogni mattina mi alzavo presto e insistevo a preparare frullati per la colazione per tutti … Ho detto loro che volevo che tutte noi apparissimo al meglio nel grande giorno, quindi stavo facendo uno speciale frullato dimagrante”.

E poi ha concluso così: “Maggie e Charlie hanno entrambi perso il peso guadagnato durante le nozze, e sono contenta di questo”