In un ristorante si mangia gratis però solo se si è belli

Di solito quando si va a mangiare in un ristorante ci si preoccupa della qualità del cibo che si gusterà e anche che alla fine il conto non sia eccessivamente salato, insomma si guarda al rapporto qualità prezzo. Certo non ci si preoccupa prima di entrare alla propria bellezza e dei propri canoni estetici come potranno essere valutati a meno che non si va in un ristorante in particolare.

Il ristorante di cui stiamo parlando è quello cinese della città di Zhengzhou che ha adottato un’iniziativa davvero singolare. Ha deciso che darà da mangiare gratis ai clienti belli. Per questo, all’entrata ha fatto montare uno schermo gigante davanti al quale si deve passare prima di entrare a mangiare. Questo schermo che ha uno scanner incorporato è direttamente collegato con alcuni specialisti che valuteranno la bellezza o meno del cliente.

L’iniziativa è certamente a scopo pubblicitario. Chi supererà l’esame potrà mangiare e non gli sarà portato il conto.