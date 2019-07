Sta mangiando un gelato, un amico la spinge e lei ingoia il cucchiaio

Una vicenda davvero assurda e pericolosa quella avvenuta ad una ragazza cinese che si trovava in compagnia dei suoi amici e stava mangiando un gelato. Ad un certo punto, mentre aveva il cucchiaio del gelato in bocca l’amico per farle uno scherzo l’ha spinta e lei ha ingoiato il cucchiaio. Certo non era questo lo scherzo a cui aveva pensato l’amico che voleva solo spaventarla. Lo scherzo, che come tanti altri scherzi può avere risvolti tragici, ha costretto la ragazza a recarsi in ospedale dove le hanno estratto, per fortuna senza che lei riportasse alcun danno, il cucchiaio.

La ragazza prima di farsi estrarre il cucchiaio è stat sottoposta ad un’ecografia da dove si vede chiaramente il cucchiaio.

L’intervento dei medici è durato circa dieci minuti e tutto si è risolto per il meglio.