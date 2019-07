La moglie chiede il divorzio e lui per non darle nulla fa un terribile gesto

Un uomo di 42 anni era felicemente sposato fino a quando la moglie non gli ha chiesto il divorzio. L’uomo non riusciva ad accettare la separazione dalla donna e nella sua testa, per fargliela pagare, ha deciso che non le avrebbe dato nulla . Poiché sapeva bene che avrebbe dovuto rimettersi alla decisione dei giudici ha pensato che doveva andare a monte della questione e per lui la soluzione è stata quella di bruciare la casa che sarebbe andata alla consorte. Ha messo benzina dovunque, poi si è barricato in casa, si è infilato nel letto e ha appiccato l’incendio.

Questa vicenda che è riferita dal Mirror è testimonianza di una grande sofferenza.

Per i danni che la casa ha riportato il suo valore è precipitato.

L’uomo ha avuto una condanna a 19 mesi di carcere per il reato di incendio doloso.