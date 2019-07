Entra in banca, fa una rapina poi va via e non viene preso, però era in sedia a rotelle

Un uomo in sedia a rotelle è entrato in una banca e ha fatto una rapina poi è andato via e non sono riusciti a catturarlo. La stranezza di questa notizie è che l’uomo era su una sedia a rotelle. Dalle camere di sorveglianza si vede che l’uomo, più o meno trentenne, entra in banca su una sedie a rotelle e poi dopo un po’ esce. L’uomo è entrato e ha dato un biglietto minatorio alla cassiera che gli ha passato il danaro. Ancora più strana la notizia considerando che l’uomo era disarmato.

La somma che si è fatto dare è di 1.200,00 euro.

La banca rapinata è la Santander Bank nel quartiere newyorkese del Queens.

Ora la polizia sta cercando l’uomo e si pensa sia sulla strada per Broadway .

Se l’uomo ha realmente un deficit motorio ha saputo usare al massimo il suo cervello e farla franca, sembra davvero incredibile.