Marito e moglie vanno ad una esposizione di auto, la moglie sceglie una ma lui non la vuole comprare, cosa fa la moglie di sconvolgente

Una coppia sposata si è recata al Guangzhou Auto Show dove la moglie ha visto un’auto che voleva a tutti i costi. L’auto costava 32.000,00 euro ma il marito non era affatto d’accordo con l’acquisto.

I due hanno litigato ma il marito era irremovibile.

La moglie ha continuato ad insistere fino a quando ha capito che il marito non l’avrebbe mai accontentata e così ha deciso che aveva solo un modo per costringerlo: ha rigato l’auto che aveva scelto e così il marito sarebbe stato costretto ad acquistarla.

Ma il piano non è andato come previsto perchè l’auto in esposizione non era in vendita e così la coppia ha dovuto pagare i danni senza poter acquistare l’auto.