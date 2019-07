Ragazzo di 22 anni si toglie la vita in diretta su facebook perché la sua ex si è sposata

Un ragazzo di 24 anni si è tolto la vita perché la sua ex fidanzata si è sposata.

Il ragazzo che si chiamava Shyam Sikarwar, ma per tutti era Raj, ha voluto morire con una diretta su face book. E così le riprese lo filmano impiccato in un tempio nel villaggio di Rhaiba, in India.

Il ragazzo pare abbia lasciato un biglietto per i genitori in cui ha scritto così: “Mi manca e non posso vivere senza di lei. Non sopporto il fatto che si sposi con qualcun altro. Lo stress di perderla mi ha colpito a tal punto che ho perso il lavoro”. La notizia che è riportata dal The Times of India.